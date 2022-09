1 Ennesima polemica per Chiara Ferragni

Una nuova polemica in queste ore sta travolgendo Chiara Ferragni. Ma facciamo un passo indietro e vediamo quello che sta accadendo. Chi segue l’influencer sui social sa bene che in queste settimane l’imprenditrice digitale si è concessa una lunga vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici. Tuttavia adesso le vacanze sono finite e Chiara è così tornata a lavoro. Dopo un breve rientro a Milano la Ferragni è partita in vista della Svizzera, dove ad attendere c’erano diversi impegni. Naturalmente non sono mancati anche momenti di svago, e come da tradizione l’influencer sta testimoniando le sue giornate sui suoi profili. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Dopo aver rispettato i suoi impegni lavorativi, Chiara si è concessa una serata ii relax in compagnia di alcuni amici, tra cui Chiara Biasi. Le due influencer hanno così preso un elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio e il momento è stato condiviso su Instagram. L’accaduto però ha fatto storcere il naso ai più.

Diversi utenti hanno attaccato duramente Chiara Ferragni e Chiara Biasi per la scelta di raggiungere un ghiacciaio in elicottero solo per fare un aperitivo in alta quota. La polemica ha travolto le due influencer, che tuttavia al momento non hanno ancora replicato.

Chiara Ferragni e Chiara Biasi prendono un elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio pic.twitter.com/tzRnS11t0l — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) September 4, 2022

