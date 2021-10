1 Piccolo incidente per Chiara Ferragni

Come sappiamo in queste ore Chiara Ferragni è finita al centro dell’attenzione mediatica. Per la prima volta nella sua vita infatti la nota imprenditrice digitale ha deciso di fare un viaggio sul Venice Simplon Orient Express, che come è noto è uno dei treni più lussuosi al mondo. Il mezzo di trasporto scelto dall’influencer copre la tratta Venezia-Parigi, e il costo a notte a persona, che include pernottamento, pranzo, cena, colazione e tè, è di circa 2.500 euro. Si tratta di un vero e proprio hotel a 5 stelle su binari, che offre ai suoi passeggeri diversi comfort extra lusso e proprio Chiara ha testimoniato il suo viaggio sui social.

L’influencer ha così viaggiato con alcuni amici e collaboratori, tra cui Veronica Ferraro. Tuttavia poco prima dell’arrivo a Parigi è accaduto qualcosa di inaspettato. Chiara Ferragni e gli altri passeggeri infatti sono rimasti bloccati a bordo dell’Orient Express per via di un piccolo incidente. A svelarlo con un post su Twitter è stata proprio la Ferraro, che ha affermato:

“Il treno è rimasto bloccato perché son caduto degli alberi sui binari”.

Tuttavia per fortuna dopo un po’ tutto si è risolto per il meglio e l’Orient Express ha ripreso il suo viaggio verso la capitale parigina. Una volta arrivati a Parigi Chiara Ferragni e Veronica Ferraro si sono rimessi in viaggio (stavolta in aereo) per Milano, per fare rientro a casa. Tutto è andato per il meglio e nonostante il piccolo incidente le due influencer si sono godute un bellissimo e lussuoso viaggio a bordo del treno.