Marracash rompe il silenzio sulla sua presunta nuova relazione

1 La risposta di Marracash al gossip che lo riguarda

Da giorni gira il gossip secondo cui Elodie e Marracash si sarebbero lasciati. I diretti interessati non hanno mai risposto a questi rumor, ma foto e indiscrezioni continuano a fareil giro del web e dei giornali. Tutto è partito da quando Deianira Marzano aveva rivelato che tra loro c’era aria di crisi: “Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due”. E anche il settimanale Oggi aveva confermato questa voce.

Ultimamente Dagospia ha lanciato un gossip inerente proprio al rapper, secondo il quale sarebbe sì finita con Elodie e lui sarebbe interessato ad un’altra donna appartenente sempre al mondo dello spettacolo. Trattasi di Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, anche lei cantante, ma non solo. Si tratta di un’attrice di teatro ed erede della famiglia di musicisti d’arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Inoltre nella sua carriera, nel 2016, ha vinto anche il Premio Mia Martini con il brano Un istante di noi.

La notizia è di ieri e su questo non è calato il silenzio, bensì è arrivata una risposta molto diretta proprio da Marracash. Il cantante sul suo profilo Twitter, senza usare mezzi termini, ha scritto: “Ma chi ca*** è questa???? Ma chi l’ha mai vista??”

Ma chi cazzo è questa???? Ma chi l’ha mai vista?? 😂😂😂 #gossip — MARRACASH (@marracash) October 21, 2021

Quindi il gossip riguardante questa nuova fiamma del rapper è sicuramente falsa. Mentre continuano ad esserci dubbi sul fatto se lui ed Elodie si siano lasciati o meno. A tal proposito, proprio sotto a questo tweet, tantissimi fan gli stanno chiedendo di rompere il silenzio, così da mettere a tacere qualsiasi altro gossip vero o falso che sia.

Intanto anche ad Elodie è stato affiancato un nuovo amore…