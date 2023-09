NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Settembre 2023

Chiara Ferragni

La foto postata da Chiara Ferragni fa il giro del web

Sono settimane ricche di impegni queste per Chiara Ferragni. Dopo essere rientrata dalle vacanze estive, l’imprenditrice digitale si è subito rimessa a lavoro, e numerose sono le novità che stanno per arrivare. Nel mentre l’influencer ha già lanciato la sua nuova linea scuola, che sta andando a ruba e sta ottenendo anche quest’anno un ottimo successo. Chiara si sta anche preparando al matrimonio di sua sorella Francesca, che il 9 settembre sposerà il suo storico compagno Riccardo Nicoletti. Come se non bastasse il 14 settembre su Prime Video arriverà la puntata speciale di The Ferragnez La Serie dedicata al Festival di Sanremo. L’episodio è attesissimo da tutti i fan della coppia, e di certo in molti non vedono l’ora di scoprire quali segreti verranno svelati.

Tra un impegno e l’altro però la Ferragni sta cercando di trovare anche del tempo da dedicare a sé stessa e solo ieri sera è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Chiara infatti si è mostrata a cena con Elodie e Diletta Leotta, e naturalmente in breve le immagini, che sono state condivise sui social dell’influencer, hanno fatto il giro del web.

Dopo aver trascorso la serata con Elodie e Diletta Leotta, in queste ore Chiara Ferragni è tornata a concentrarsi sul matrimonio di sua sorella Francesca. Al momento infatti sono in corso gli ultimi preparativi del grande giorno della dentista, e proprio Chiara, insieme a Valentina, sarà la damigella alle nozze. Di certo i momenti più salienti e importanti del matrimonio verranno condivisi sui social della famiglia Ferragni, per la gioia di tutti i fan.

Il follower dei Ferragnez intanto rimangono anche in attesa dell’arrivo della puntata speciale della serie, che di certo non deluderà le aspettative. Appuntamento su Prime Video a giovedì 14 settembre.