Nicolò Figini | 7 Settembre 2023

La prima registrazione di Amici 23

Amici 23 sta per avere inizio. Ormai manca davvero poco e scopriremo chi saranno i concorrenti della nuova edizione. Al momento conosciamo solo l’identità dei professori.

Per il ballo torneranno Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Per quanto riguarda il canto, invece, troveremo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Quest’ultima va a sostituire Arisa e su suo ritorno ha rivelato:

Ero molto contenta, sono molto contenta. Sono sempre stata in ottimi rapporti con loro, quindi non era un addio ma un arrivederci, ed è stato così. […] Non saprei, se non saremo d’accordo evidentemente non saremo d’accordo.

Niente di preordinato. In tutto quello che vedete in tv tra me è Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo”.

Mentre attendiamo di veder che cosa accadrà, in queste ore è stata rivelata la data in cui verranno effettuate le prime registrazioni. Ad annunciarlo ci ha pensato il profilo Twitter Amici Notizie. La data scelta sarebbe quella di mercoledì 20 settembre, quindi tenetevi pronti per le anticipazioni.

Ricordiamo, però, che le cose potrebbero cambiare e il giorno potrebbe venire spostato. Non ci sono certezze. Noi vi terremo informati in caso di modifiche anche se rimane il fatto che la prima puntata andrà in onda domenica 24 settembre 2023 su Canale 5

