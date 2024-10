Stando ai pettegolezzi Chiara Ferragni ieri sarebbe stata avvistata a cena in compagnia della sua famiglia e di un noto imprenditore, che i più considerano come il presunto nuovo flirt dell’influencer.

Il nuovo presunto flirt di Chiara Ferragni…

Dagospia torna a parlare di Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni il sito di Roberto D’Agostino è tornato a fare il punto della situazione sulla vita dell’imprenditrice digitale. Secondo quanto si apprende dal sito, ora che la storia d’amore con Fedez è ufficialmente alle spalle, l’influencer si starebbe guardando intorno.

Sarebbe tramontata anche la conoscenza con Silvio Campara, come si era accennato nei giorni scorsi. C’è da dire però che Dagospia ha acceso i riflettori su un altro rapporto e “amicizia affettuosa” che Chiara Ferragni avrebbe instaurato con Giovanni Tronchetti Provera. Ecco quanto si apprende:

“FLASH! – MILANO MORMORA! DIMENTICATO FEDEZ, MOLLATO SILVIO CAMPARA (L’IMPRENDITORE DI GOLDEN GOOSE PARE NON GRADISSE LA VITA INSTAGRAMMATA) CHIARA FERRAGNI NON SI È PERSA D’ANIMO. E NEGLI ULTIMI TEMPI HA ACCESO UNA AFFETTUOSA AMICIZIA CON GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA. IL 41ENNE EREDE DEL BOSS DELLA PIRELLI È SINGLE AVENDO CHIUSO DA PIÙ DI UN ANNO IL SUO MATRIMONIO CON NICOLE, DA CUI SONO NATI TRE FIGLI…”

La cena di ieri

Un altro scoop invece è arrivato ieri sera, quando Giuseppe Candela (sempre per Dagospia) ha accennato a una cena tra Chiara Ferragni e l’erede di casa Pirelli. Pare che abbiano trascorso del tempo, insieme alla famiglia di lei, in un noto ristorante milanese. Ecco quello che si legge sulla pagina di X (ex Twitter) del giornalista:

“ESCLUSIVA! Avvistati al ristorante “La Braciola” a Milano, Chiara Ferragni e famiglia (sorelle e mamma), in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Come Dagoanticipato l’influencer negli ultimi tempi ha acceso una affettuosa amicizia con l’erede di casa Pirelli. A mezzanotte Marina Di Guardo, mamma di Chiara, ha compiuto gli anni”.

Il post di Giuseppe Candela su Chiara Ferragni

Queste le uniche informazioni emerse fino a questo momento, anche se non è escluso possano arrivare ulteriori dettagli in futuro, tra un gossip e un altro. Si parla dunque di una speciale amicizia nata tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, che porta entrambi a vedersi spesso. Per il momento è difficile fare ipotesi, anche perché lei stessa è molto riservata e non fa più riferimento sui social ai fatti della sua vita privata, rispetto a quanto successo in passato.

Per ora attendiamo news e capiremo se i diretti interessati decideranno di esporsi e fare chiarezza. In ogni caso Novella2000.it è a completa disposizione.