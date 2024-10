In questi mesi si è molto parlato del presunto flirt, mai confermato, tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. In queste ore però il manager della moda è stato avvistato insieme a sua moglie e si è così parlato di un allontanamento dall’imprenditrice digitale.

Gli ultimi gossip su Chiara Ferragni

Nel corso di questi mesi se ne sono dette di ogni su Chiara Ferragni e sulla sua vita privata. Sappiamo bene che dallo scorso inverno l’imprenditrice digitale ha messo un punto al matrimonio con Fedez e col passare del tempo ha provato a voltare pagina, lasciandosi alle spalle uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua vita. Nel corso dell’estate però l’influencer è finita in diverse occasioni al centro del gossip e della cronaca cosa, per via di un pettegolezzo che per settimane ha fatto chiacchierare il web.

Secondo numerose indiscrezioni infatti Chiara avrebbe avuto un presunto flirt, che tuttavia non è stato mai confermato, con il manager della moda Silvio Campara. Era sembrato, naturalmente secondo le voci di corridoio, che il legame tra i due fosse più serio del previsto e pare che la stessa Ferragni fosse pronta a uscire alla luce del sole. Nonostante i pettegolezzi però i diretti interessati non hanno mai confermato i rumor, che a oggi dunque sono ancora da considerarsi tali. Nelle ultime ore tuttavia un nuovo gossip ha attirato l’attenzione del web.

Secondo il settimanale Chi infatti di recente tra Chiara Ferragni e Silvio Campara ci sarebbe stato un allontanamento. Ma non solo. La rivista ha infatti paparazzato il manager della moda insieme alla moglie, segno dunque che tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Di conseguenza a oggi dunque pare che l’influencer sia nuovamente single.

Vi invitiamo però a prendere quanto vi abbiamo appena raccontato con le pinze. Il presunto flirt tra Chiara e Silvio infatti non è mai stato ufficializzato e a oggi dunque i gossip rimangono tali.