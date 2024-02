Chiara Ferragni citata da Fiorello a Sanremo: non tarda ad arrivare la sua reazione (FOTO)

Sanremo

Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2024 Fiorello ha proposto una gag in cui ha citato un’ormai nota frase di Chiara Ferragni. Di lì a poco è arrivata la reazione dell’influencer.

Questa sera è in corso la prima puntata del Festival di Sanremo 2024 e i vari cantanti in gara hanno cominciato a esibirsi. Sono stati già andati in onda alcuni momenti molto emozionanti che hanno portato alle lacrime alcuni telespettatori e membri dell’orchestra. In seguito si è passati a una gag, in cui c’entra anche Chiara Ferragni, che è servita per alleggerire l’atmosfera.

Il segmento ha avuto come protagonista Fiorello, il quale ha fatto ironia su una frase usata dall’influencer lo scorso anno. Se ben ricordate, infatti, l’imprenditrice digitale è stata co-conduttrice durante la prima e ultima serata della kermesse e in una di queste occasioni ha sceso le scale con uno scialle su cui era scritto: “Pensati libera“.

Ed è proprio questa la frase che Fiorello ha voluto utilizzare cambiandola un po’ riferendola ad Amadeus: “Ama pensati libero…è l’ultimo“. Un chiaro riferimento al fatto che questo per l’amato presentatore sarà l’ultimo Sanremo, come da lui più volte dichiarato in varie interviste.

Fatto sta che Chiara Ferragni ha reagito di lì a poco e su Instagram ha pubblicato la foto dello striscione che è stato steso davanti all’Ariston. Sopra l’immagino possiamo vedere alcune emoticon che ritraggono due faccine che ridono a crepa pelle e un cuore. Anche Chiara, così come tutto il pubblico a casa, si è divertita nel guardare insieme alla famiglia questa simpatica gag.