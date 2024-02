Sanremo

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2024 non è mancato un simpatico sketch comico di Fiorello, che in diretta ha citato una frase di Chiara Ferragni che in molti di certo conoscono.

Fiorello cita Chiara Ferragni

Siamo nel pieno della prima serata del Festival di Sanremo 2024 e come ogni anno non mancano le emozioni all’Ariston. Poco fa a conquistare la scena è stato Fiorello, che come di certo in molti sapranno sabato ricoprirà il ruolo di co-conduttore al fianco di Amadeus.

Nel corso della diretta di questa sera però il presentatore di Viva Rai 2 ha iniziato a fare dei collegamenti con l’Ariston e come era prevedibile non sono mancate le risate. Il celebre comico è stato il protagonista di un divertente sketch, ma a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo aver tenuto un piccolo show, Fiorello ha citato nientemeno che una celebre frase di Chiara Ferragni, che nell’ultimo anno abbiamo sentito spesso. Il conduttore ha infatti mostrato un lungo mantello nero, sul quale si leggeva la scritta: “Ama pensati libero…è l’ultimo”. Il riferimento, come in molti hanno prontamente intuito, era alla frase “Pensati libera”, che l’imprenditrice digitale ha mostrato su uno degli abiti indossati durante la sua partecipazione al Festival lo scorso anno.

Il gesto di Rosario ha così fatto sorridere l’intero web e ovviamente sui social non sono mancati commenti ironici.