1 La linea trucchi di Chiara Ferragni

Periodo intenso questo per Chiara Ferragni. Nonostante l’enorme successo, la nota imprenditrice digitale continua a dedicarsi instancabilmente al suo lavoro e in queste settimane sono giunte grosse novità. Solo poche ore fa intanto l’influencer e Fedez hanno annunciato la data di uscita della loro prima serie, The Ferragnez, in onda su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre. La coppia in anteprima ha anche condiviso la simpatica sigla dello show, che sta già facendo divertire il web.

Come se non bastasse nella giornata odierna Chiara ha anche lanciato la sua prima linea di trucchi, attesissima da migliaia di ragazze, e non solo. I prodotti make up della Ferragni sono disponibili per l’acquisto non solo sul sito ufficiale, ma anche in tutti i più grandi negozi. Ma andiamo a scoprire cosa c’è nella collezione e quali sono i costi.

Nella linea di trucchi di Chiara Ferragni troviamo naturalmente la palette, composta da ben 15 shades con colori mat, shimmer, metallizzati e glitterati, applicabili con i pennelli o con le dita. Il costo della palette è di €49,00. A seguire troviamo il blush illuminante, che ha un prezzo di €36,00. Non mancano anche il mascara e il gel per le ciglia, i cui prezzi sono rispettivamente di €25,50 e di €20,00. Infine troviamo ben tre diversi modelli di rossetti per le labbra in colori diversi, il cui costo è di €21,50.

Senza dubbio la linea make up di Chiara andrà a ruba. Solo qualche giorno fa intanto la Ferragni ha lanciato anche la sua prima collezione di gioielli. Andiamo a rivedere cosa sappiamo in merito.