1 Quando esce la serie di Chiara Ferragni e Fedez

Lo scorso settembre è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan di Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l’imprenditrice digitale infatti hanno annunciato l’arrivo della loro prima serie tv, intitolata semplicemente The Ferragnez! Lo show andrà in onda su Amazon Prime Video a partire dal prossimo dicembre, e seguirà da vicino gli ultimi mesi di vita di Chiara e Federico. Nel corso degli episodi scopriremo non solo dei retroscena inediti sulla coppia, ma assisteremo anche ai loro momenti più belli, e di certo non mancheranno risate e grandi colpi di scena. Proprio in merito all’arrivo della serie, la Ferragni sui social aveva affermato:

“L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”.

Adesso finalmente arrivano ulteriori dettagli su The Ferragnez! Poco fa infatti Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato in anteprima la sigla della loro serie, in cui cantano entrambi! Ma non solo. I due hanno anche annunciato la data di uscita dello show, e il debutto è previsto per giovedì 9 dicembre su Amazon Prime Video! Ecco la simpatica e divertente sigla della serie, che sta già facendo il giro del web:

Pronti a immergervi a pieno nella vita dell’imprenditrice digitale e del rapper? Non resta dunque che attendere il 9 dicembre per l’arrivo di The Ferragnez, certi che la serie su Chiara e Federico non deluderà le aspettative dei fan e sarà un successo assicurato. Qualche settimana fa nel mentre la Ferragni ha svelato cosa farebbe nel caso in cui Instagram dovesse chiudere per sempre. Andiamo a rivedere le dichiarazioni dell’influencer.