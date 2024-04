Chiara Ferragni ha conservato un ricordo legato a Fedez: il dettaglio che non sfugge ai fan (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 29 Aprile 2024

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato una Storia su Instagram all’interno della quale possiamo vedere un dettaglio legato a Fedez, un ricordo che l’influencer ha voluto conservare.

Il dettaglio notato dai fan di Chiara Ferragni

Da tempo ormai si parla di Fedez, Chiara Ferragni e delle vite che stanno conducendo da separati ormai da diverso tempo. Il rapper è stato di recente al Coachella e ora è tornato in Italia impegnato con i vari progetti lavorativi di cui si sta occupando. L’influencer, invece, è stata avvistata con la famiglia nella sua città d’origine e poi, negli ultimi giorni, con i bambini al concerto dei Me Contro Te.

Non sembra che tra loro ci sia l’intenzione di tornare insieme, anche se le rispettive famiglie – secondo alcune fonti vicine – vorrebbero che ci riprovassero in quanto l’amore non sarebbe finito. Fatto sta che per il momento non ci sarebbero indizi che punterebbero a un loro ricongiungimento.

In queste ore, tuttavia, i fan hanno notato un dettaglio che ha riacceso la speranza in tutti i follower dei Ferragnez. Chiara Ferragni ha pubblicato delle Stories all’interno delle quali stava giocando con la piccola Vittoria, la quale stava truccando la mamma. I più attenti si sono accorti del quadro sopra la testa dell’imprenditrice e che ritrae tutta la famiglia al completo.

Il fatto che lo abbia lasciato appeso alla parete potrebbe indicare che ancora pensa a Fedez e questa ipotesi è bastata per riaccendere la speranza dei fan. Tuttavia alcuni ritengono che lo abbia lasciato in bella vista solo perché sono ritratti anche i figli. Per adesso non sappiamo che cosa accadrà tra il rapper e l’influencer e dovremo attendere per capire come evolveranno le cose.

Come sempre non esiteremo ad aggiornarvi nel caso in cui dovessimo saperne di più.