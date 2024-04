NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2024

Chiara Ferragni

In queste ore è arrivata la prima uscita pubblica di Chiara Ferragni dopo la separazione da Fedez.

Dove è stata avvistata Chiara Ferragni

Sono stati mesi difficili per Chiara Ferragni. Dopo il caso del pandoro gate infatti l’imprenditrice digitale ha dovuto affrontare una dolorosa separazione da Fedez, che nelle ultime settimane ha fatto a lungo discutere. Pare infatti che l’imprenditrice digitale e il rapper siano più distanti che mai e da qualche giorno hanno anche smesso di seguirsi sui social. Come se non bastasse solo poche ore fa pare essere arrivata una frecciatina dell’influencer che ha prontamente fatto discutere il web.

La Ferragni nel mentre in tutto questo periodo ha cercato di limitare le uscite e solo raramente si è fatta vedere in pubblico. Per di più Chiara è anche sparita dai social per diversi giorni e solo da poco ha ripreso possesso della sua pagina Instagram. Ieri sera però è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Per la prima volta dopo la separazione da Fedez è arrivata la prima uscita pubblica di Chiara Ferragni. Come riporta Deianira Marzano, l’imprenditrice è stata avvistata al Forum di Assago insieme ai suoi figli Leone e Vittoria, in occasione dello spettacolo dei 10 anni dei Me Contro Te. A distanza di mesi dunque l’influencer ha preso parte a un grosso evento e ovviamente il pubblico ha subito notato la sua presenza.

In queste ore come se non bastasse a rivelare ulteriori dettagli sulla crisi dei Ferragnez è stato Fabrizio Corona. Nel corso di un’intervista infatti l’ex re dei paparazzi ha annunciato che a breve Chiara e Fedez potrebbero chiedere il divorzio, mettendo così un punto definitivo al loro matrimonio. Ma cosa accadrà dunque tra l’influencer e il rapper? Non resta che attendere per saperne di più in merito.