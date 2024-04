Gossip

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Grande Fratello

A seguito delle varie ipotesi del web, poco fa Greta Rossetti ha rotto per la prima volta il silenzio sulla presunta rottura con Sergio D’Ottavi.

Parla Greta Rossetti

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Stando ad alcune malelingue del web infatti i due ex gieffini starebbero vivendo un momento di presunta crisi e c’è anche chi pensa che si sarebbero addirittura lasciati. Ma facciamo un breve recap e rivediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato quando sabato sera Greta ha partecipato da sola alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi. A quel punto i fan si sono chiesti cosa stesse accadendo e come mai lo chef non fosse al fianco della sua fidanzata. Sui social sono dunque partire le teorie degli utenti, che hanno alimentato il gossip.

Poco fa però, con una storia pubblicata su Instagram, Greta Rossetti ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio in merito alla presunta rottura con Sergio D’Ottavi. L’ex tentatrice ha così spiegato come stanno le cose e rassicurando i fan ha affermato:

“Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto ciò che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un po’ ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisone”.

Nessuna crisi dunque per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. I due ex inquilini del Grande Fratello infatti stanno continuando a conoscersi e pare che tutto stia proseguendo nel migliore dei modi tra loro.