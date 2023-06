NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2023

Sono settimane intense queste per Chiara Ferragni. Dopo l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che ha avuto un successo incredibile, l’influencer si sta dedicando ad altri progetti, che verranno rivelati nelle prossime settimane. Nel mentre l’imprenditrice digitale continua a mostrare sui social i momenti più importanti delle sue giornate, tenendo aggiornati i fan con tutte le novità che la riguardano. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Chiara infatti ha postato una serie di scatti sul suo profilo, quando a un tratto un utente è intervenuto per criticare il suo seno, affermando: “Ma le tette dove stanno?”. Immediata la replica della Ferragni, che ha messo a tacere il fan con una risposta epica:

“Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno lì dove dovrebbero stare”.

Successivamente, dopo aver pubblicato lo screen del botta e risposta nelle storie, Chiara Ferragni ha aggiunto: “Da sempre e per sempre rappresentante delle tette piccole”.

In questi giorni intanto a dire la sua sull’influencer è stato Amadeus. Nel corso di un’intervista infatti il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha parlato dell’eccellente lavoro svolto da Chiara nel corso dell’ultimo Festival, e in merito ha affermato:

“Come se l’è cavata Chiara? Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava. […] Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L’abbiamo scelta anche per il suo ruolo social. Il Festival ha usufruito della sua forza sui social per prendere una parte di pubblico “nuova”, Chiara ha usufruito di Sanremo per arrivare a chi non la segue in rete. Sono due mondi forti che si sono uniti”.