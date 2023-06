NEWS

Nicolò Figini | 16 Giugno 2023

Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, si è trasferita a Miami con il figlio Leo

Il trasferimento dell’ex di Pierpaolo Pretelli e del figlio

A quanto pare Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti con il figlio Leo. Questa sembrerebbe una decisione permanente e molti fa si sono preoccupati di che cosa potesse pensarne l’ex vippone, considerato che in questo modo vedrà molto meno suo figlio.

A tranquillizzare tutti ci ha pensato proprio la Romero, la quale su Instagram ha spiegato come stanno le cose. Inoltre, la modella ha anche ringraziato il suo ex per la comprensione:

“Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo”.

Le parole dell’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, poi, si sono estese anche a Giulia Salemi:

“In genere è la mamma che passa la maggior parte del tempo col bambino ed è giusto così. È normale che io cerchi le mie comodità per accudirlo e vivere contemporaneamente la mia vita.

E ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. È scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”.

La decisione del trasferimento, inoltre, l’ha presa dopo che la madre ha espresso il desiderio di tornare a Cuba e lei ha ricevuto una proposta di lavoro a Miami. Una coincidenza fortuita, perché in questo caso avrebbe avuto un aiuto con il bambino.

