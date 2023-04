NEWS

Debora Parigi | 5 Aprile 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni mette in allerta i suoi follower riguardo account falsi del suo brand

In questi giorni Chiara Ferragni e il suo team hanno aperto un “giveaway” (un concorso a premi) riguardo il brand. Con una serie di regole da seguire, i follower possono partecipare per vincere alcuni prodotti del brand della nota influencer appunto. Ma anche in questa circostanza qualcuno ha cercao di prendersi gioco delle persone.

A quanto pare, sono stati creati dei profili falsi con nomi simili a quello del brand della Ferragni che hanno contattato gli utenti che hanno scelto di partecipare al concorso. Pare che abbiano chiesto altre azioni da fare per poter aggiudicarsi un premio. Non sappiamo di che entità siano queste azioni. Potrebbero chiedere di mettere il “segui” ad alcuni profili. Ma purtroppo a volte accade che questi account fake chiedano anche dei soldi.

Comunque oggi Chiara Ferragni, con un post nelle storie sia del profilo del suo brand che in quello personale, ha avvertito tutti di quanto sta accadendo. E ha messo anche in allerta le persone nel caso ricevessero messaggi strani. Ecco le sue parole:

“Attenzione! Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di account fake che attraverso nickname simili al nostro vi contattano per il giveaway in corso. Vi chiediamo quindi la massima attenzione e di accertarvi che il profilo di provenienza del messaggio in dm sia sempre quello ufficiale del brand. Questo concorso si svolgerà esclusivamente secondo le modalità indicate nel regolamento consultabile al link”.

Invitiamo anche noi tutti gli utenti a fare molta attenzione ai profili fake e alle richieste che essi fanno.