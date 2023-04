NEWS

Nicolò Figini | 5 Aprile 2023

GF Vip 7

Il primo posto di Edoardo Donnamaria

Nella giornata di ieri, 4 aprile 2023, Edoardo Donnamaria ha rilasciato il suo primo singolo intitolato “Il cielo stanotte“. Si tratta di un brano che ha voluto dedicare alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Lei stessa ha commentato quanto segue:

“Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? Ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa“.

In queste ore pare abbia scalato la classifica di iTunes. Come vediamo dalla foto qui sotto, infatti, possiamo notare come sia arrivata al primo posto, riuscendo a sorpassare coloro che cantanti lo sono di professione. Al secondo posto, infatti, leggiamo “Mon Amour” di Annalisa e a seguire “Supereroi“, la canzone che Mr Rain ha portato a Sanremo e con la quale si è aggiudicato la medaglia di bronzo. Si chiude al quarto posto con “Flowers” di Miley Cyrus.

Edoardo Donnamaria al primo posto su iTunes

Voi vi sareste aspettati che la canzone di Edoardo Donnamaria avrebbe raggiunto un tale successo? L’avete ascoltata? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Di sicuro il successo è dovuto a tutti i suoi fan e a quelli che sostengono lui e la fidanzata Antonella. Nel caso in cui dovesse riuscire a scalare altre classifiche non esiteremo ad aggiornarvi.

Continuate a seguirci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.