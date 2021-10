1 Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez?

Sono anni che Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e del web. Come sappiamo infatti i Ferragnez hanno conquistato il cuore del mondo intero e tengono sempre aggiornati i fan con tutto quello che accade nelle loro vite. Proprio in questi giorni l’imprenditrice digitale e il rapper sono in apprensione per la piccola Vittoria, che è stata ricoverata in ospedale per via di un virus. Tuttavia sembrerebbe che la bambina stia bene e giorno dopo giorno per fortuna la situazione migliora sempre più.

Pare però che oltre ad affrontare questo piccolo inconveniente, Chiara Ferragni e Fedez stiano anche vivendo un periodo di crisi! La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della coppia, che sui social si mostrano sempre affiatati, felici e innamorati. Ma cosa starebbe accadendo tra i due? A svelarlo è Ivan Rota su Dagospia. Sembrerebbe che a scatenare la presunta crisi sarebbe l’eccessiva gelosia di Chiara e Federico, e forse un like di troppo. Questo quanto si legge in merito:

“Tra il verde del Bosco Verticale a Milano girano voci sul fatto che ci sarebbe crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Ancora non è dato sapere niente di più a parte il fatto che, secondo quanto dicono alcuni (pseudo) amici, sarebbe a causa della gelosia reciproca dell’esposizione mediatica. Una crisi a colpi di like?”.

Attualmente né Chiara Ferragni né Fedez hanno commentato le voci di una presunta crisi tra loro. I due infatti si stanno concentrando a pieno sulla piccola Vittoria, e il gossip e di certo il loro ultimo pensiero. Non è escluso tuttavia che nelle prossime i Ferragnez decidano di intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Nel mentre come ricorderemo proprio questa estate c’era stata una furiosa lite tra Chiara e Federico e i due qualche settimana fa hanno svelato dei retroscena a riguardo. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni.