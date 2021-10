1 Come sta la figlia di Chiara Ferragni

Non sono giornate semplici le ultimi per Chiara Ferragni e Fedez. Come chi segue sui social la coppia sa bene infatti la piccola Vittoria non è stata molto bene e il rapper e l’influencer sono dovuti correre in ospedale. La piccola è stata così ricoverata e attualmente si trova ancora in ospedale, dove sta ricevendo le migliori cure possibili. Ma cosa è accaduto a Vittoria? A svelarlo è stata la stessa Chiara qualche ora fa su Instagram. La figlia della Ferragni ha infatti preso un virus del raffreddore, che tuttavia è da tenere sotto controllo. Queste le dichiarazioni dell’imprenditrice digitale in merito:

“Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene”.

Ma come sta ora Vittoria? Alcune ore fa Chiara Ferragni ha voluto aggiornare i fan sullo stato di salute di sua figlia, e in merito ha affermato:

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”.

In seguito Chiara Ferragni ha aggiunto:

“Onestamente non vedo l’ora di essere a casa con la mia famiglia riunita. Vedere la tua piccola malata è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa provare e la salute è veramente il lusso più grande, non lo dimenticate mai”.

Non resta che augurare alla piccola Vittoria una pronta guarigione, con la speranza che presto possa tornare a casa. Nel mentre poche ore fa Chiara Ferragni ha lanciato la sua prima linea di gioielli. Rivediamo cosa sappiamo a riguardo.