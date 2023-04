NEWS

Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Chiara Ferragni

La polemica sulla foto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sui social spesso condivide non solo la sua vita attuale accanto a Fedez e ai suoi bambini, ma ama spesso ricordare anche le origini. È ciò che ha fatto nella giornata di oggi quando ha pubblicato uno scatto del passato. L’influencer ha deciso di fare un tuffo nel passato e condividere su Instagram una foto di lei a 15 anni, mentre si trovava in vacanza ai Caraibi insieme alla sua famiglia.

Treccine, bandana rosa, sguardo sognante e un bikini azzurro di Topolino, queste sono le prime cose che balzano all’occhio nel riguardare l’immagine. Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di dire la sua e nella descrizione ha scritto: “Morta per questa foto di me a 15 anni, in Repubblica Dominicana, che cerco di assomigliare a Christina Aguilera”.

Da lì a pochi secondi una vagonata di like e commenti, tra chi l’ha presa sul ridere scrivendo: “Oggi è Christina Aguilera che vuole assomigliare a te” a chi le ha fatto i complimenti. Insomma pensieri simpatici e carini ce ne sono davvero tanti. Ma, come spesso accade, non manca la polemica.

Tralasciando i commenti sull’aspetto fisico dell’imprenditrice, che si possono sempre risparmiare, c’è chi ha puntato il dito contro Chiara Ferragni per un altro motivo: le sue origini. Spesso l’imprenditrice digitale ha dichiarato di essersi formata da sola e di aver raggiunto alte vette con sacrificio e determinazione. A quanto pare, però, non c’è chi la pensa in questo modo, come fa notare anche Today.

“Eh sì, proprio venuta dal nulla. A 15 anni nella Repubblica Dominicana, io a 15 anni non avevo neppure il motorino”, ha scritto qualcuno seccato. Dichiarazioni che alludono alle origini familiari di Chiara Ferragni. È pur vero che potrebbe aver preso ispirazione da questo per poter spiccare il volo e costruire l’impero che conosciamo oggi. Oltre al ruolo di influencer italiana più amata nel mondo.

Gli attacchi a Chiara Ferragni, hanno trovato la pronta replica da parte dei follower. Questi sono sono sentiti in dovere di difenderla. Tra i tanti spunta questo commento: “Quindi uno ricco di famiglia non può fare niente di buono perché niente è merito suo? Non mi sembra che lei abbia mai detto di essere venuta dal nulla”.