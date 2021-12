Chi è Chiara Ferragni? Età, vita privata e Instagram

È tra le imprenditrici digitali, influencer e blogger più famose e acclamate al mondo. Parliamo di Chiara Ferragni. Scopriamo insieme alcune delle curiosità e news che la riguardano: dall’età alla carriera e vita privata, per passare a dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Chiara Ferragni

Nome e Cognome: Chiara Ferragni

Data di nascita: 7 maggio 1987

Luogo di nascita: Cremona

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 58 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: imprenditrice digitale e influencer

Marito: Chiara è sposata con Fedez

Figli: Chiara ha due figli, Leone e Vittoria

Tatuaggi: Chiara ha tanti tatuaggi sul suo corpo. Se ne contano circa 24.

Profilo Instagram: @chiaraferragni

Canale YouTube: chiaraferragni

Sito web: TheBlondSalad.com

Chiara Ferragni età e biografia

Partiamo dalla biografia dell’influencer. Chiara Ferragni è nata a Cremona il 7 maggio 1987, sotto il segno del Toro. La sua età oggi è di 34 anni.

Dell’imprenditrice digitale conosciamo anche peso e altezza, rispettivamente 58 kg e 1 metro e 77 centimetri.

Figlia del dentista Marco Ferragni e della scrittrice Marina Di Guardo, Chiara ha due sorelle, a cui è davvero tanto legata: Francesca e Valentina.

Per quanto riguarda gli studi, invece, sappiamo che Chiara Ferragni ha studiato presso il Liceo Classico di Cremona per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano. Purtroppo, però, ha lasciato a tre esami dal termine del corso senza laurearsi, per dedicarsi invece alla sua attività da blogger e influencer.

Percorriamo ora quella che è la vita privata di Chiara Ferragni…

Vita privata

Dopo la relazione con Riccardo Pozzoli, a riconquistare il cuore di Chiara Ferragni ci ha pensato il rapper Fedez. La coppia si è conosciuta in un modo davvero singolare. Il cantante, infatti, l’aveva menzionata in un suo pezzo, per poi innamorarsi perdutamente di lei.

Da quel momento in poi la frequentazione è diventata via via sempre più profonda, da diventare una storia seria e portarli a sposarsi il 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia. Una cerimonia, la loro, che ha fatto sognare tutti.

Chiara Ferragni e Fedez hanno due figli meravigliosi: Leone nato il 19 marzo 2019 (presso il Cedars-Sinai di Los Angeles, il medesimo in cui ha partorito anche Beyoncé), mentre il 23 marzo 2021 è nata Vittoria.

Tra le altre curiosità sappiamo che Chiara Ferragni è molto legata tra le tante alle influencer Veronica Ferraro (la sua migliore amica) e Chiara Biasi, altra sua cara amica.Ha una cagnolina di nome Matilda.

Dove seguire Chiara Ferragni: Instagram e social

I social sono il ‘mondo’ di Chiara Ferragni. Chi volesse seguirla ha la possibilità di farlo attraverso i suoi account ufficiali.

Non solo su Twitter, ma in particolare è su Instagram che si estende l’ampio pubblico di Chiara Ferragni. Sul suo profilo l’imprenditrice digitale conta oltre 25 milioni di follower.

Qui racconta il suo quotidiano: dal ruolo di influencer a quello di mamma tra Instagram stories, foto e video in compagnia di suo marito Fedez e dei loro figli Leone e Vittoria. Non mancano anche scatti tratti da shooting e sponsorizzazioni varie, dal suo brand per passare alle varie collaborazioni con i più importanti marchi.

Chiara Ferragni piace tanto agli utenti proprio perché, senza troppi fronzoli, parla della sua vita apertamente e con estrema semplicità.

Come dicevamo Chiara ha anche un canale YouTube e un sito web. Ed è proprio da qui che è partita la sua carriera di imprenditrice. Sui suoi social, oltretutto, la Andiamo a vedere il tutto passo passo…

Carriera

Imprenditrice e influencer amatissima Chiara Ferragni ha dato il via alla sua carriera quando, insieme al suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli, ha aperto il blog, The Blond Salad. Qui parlava dei suoi outfit come se fosse una sorta di diario in cui dava consigli di moda e stile.

Ben presto il suo sito ha riscosso grande successo, tanto da avere una crescita talmente esponenziale da portarla a diventare una vera e propria influencer. Nel 2016 per un periodo si è trasferita a Los Angeles dove ha continuato a svolgere la sua attività come imprenditrice. Ben presto il tutto l’ha portata a collaborare con i più importanti brand al mondo.

Tra l’altro è diventata CEO del suo marchio e della Tbs Crew, ovvero l’azienda dietro al suo blog. Con il trascorrere del tempo ha anche dato vita al suo brand, la Chiara Ferragni Collection. Qui potete trovare tantissimi prodotti, dall’abbigliamento per passare ad articoli di make-up come rossetti o anche bracciali e gioielli, intimo, accessori, calzature e non solo!

Oltretutto nel corso della sua carriera, in questi anni, Chiara Ferragni è stata insignita, singolarmente e insieme a Fedez, di diversi riconoscimenti. Dal Leone d’Oro all’Ambrogino d’Oro.

Impegnata anche nel social, Chiara Ferragni e suo marito si sono occupati di tante cause, dalla pandemia da Covid-19 (con tantissime iniziative) per passare a cause come bodyshaming e non solo.

Chiara Ferragni – Unposted

Nel 2019 l’influencer ha presentato il suo documentario Chiara Ferragni – Unposted alla Mostra del Cinema di Venezia.

Qui ha raccontato parte della sua vita e del personaggio, com’è nato e com’è riuscita con sacrificio e determinazione a raggiungere così tanto successo.

Pensate che in Italia è stato il documentario uscita-evento più visto nella storia del cinema. Ha incassato la bellezza di 1.601.499 Euro in soli tre giorni di programmazione.

The Ferragnez – La Serie

Arriva il 9 dicembre il primo show dedicato a Chiara Ferragni e Fedez, dal titolo The Ferragnez – La Serie. Per un totale di 8 puntate, vengono raccontate le vicende professionali e private dell’influencer e di suo marito.

Proprio per questo, nei vari episodi, conosceremo il ‘dietro le quinte’ della coppia, dove sono coinvolti anche i membri della splendida famiglia che li circonda, oltre agli amici.

All’interno di The Ferragnez – La Serie, infatti, troveremo anche le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, così come la mamma Marina Di Guardo o ancora i cognati Luca Vezil e Riccardo Nicoletti. E non manca anche la famiglia di Fedez.

Insomma se volete scoprire tutti gli aneddoti dei Ferragnez non potete perdervi la serie, disponibile dal 9 dicembre solo su Amazon Prime Video!

