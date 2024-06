Da qualche tempo Chiara Ferragni e Giulia De Lellis hanno smesso di seguirsi su Instagram. Adesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela il motivo spiegando cosa sarebbe accaduto con l’imprenditrice digitale.

Giulia De Lellis rivela cosa è accaduto con Chiara Ferragni

Senza dubbio Chiara Ferragni e Giulia De Lellis sono due delle influencer più amate e note sui social. Col passare del tempo entrambe hanno saputo imporsi sul web e a oggi sono seguite da milioni di follower. Non tutti sanno però che da qualche tempo Chiara e Giulia hanno smesso di seguirsi su Instagram e a quel punto i più hanno ipotizzato a una presunta lite. Adesso però a rompere per la prima volta il silenzio, rivelando cosa sarebbe accaduto con l’imprenditrice digitale, è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis, intervistata da FanPage, ha spiegato il motivo per cui lei e Chiara Ferragni non si seguono più sui social. Tutto sarebbe iniziato quando l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha condiviso tra le sue storie un articolo con una battuta su Fabio Maria Damato, ex manager dell’imprenditrice. Dopo l’accaduto pare che Giulia abbia provato a scrivere a Chiara, che tuttavia si sarebbe offesa e avrebbe tolto il segui alla De Lellis. Quest’ultima ha così dichiarato:

“Le scrissi un messaggio in cui le dicevo ‘spero che tu non te la sia presa’. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla”.

A oggi dunque tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis non ci sarebbero più rapporti. Che in futuro le due influencer abbiano modo di chiarirsi? Non resta che attendere per scoprirlo.