Continuano le indiscrezioni per quanto riguarda la nuova edizione di Temptation Island. A quanto pare una coppia si sarebbe lasciata dopo il falò di confronto e gli ex fidanzati non si parlerebbero più.

Nuovo rumor su Temptation Island

Nelle ultime settimane abbiamo conosciuti le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island, il cui inizio è fissato per il 27 giugno 2024. Tra loro è spiccata quella formata da Raul e Martina, che sarebbero già noti sui social e seguiti da personaggi famosi come Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, tra i tentatori c’è anche il figlio di una nota ex dama del trono over

A chiamare il programma ci ha pensato Martina perché, nel video presentazione trasmesso da Canale 5, ha affermato di non riuscire più a sopportare la gelosia del fidanzato. Si sono messi insieme di nuovo dopo essersi lasciati diversi anni fa per la medesima ragione e ora ha voluto partecipare al reality per capire i suoi sentimenti:

“Sono fidanzata con lui da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché per me lui è geloso e possessivo. Tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo.

Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno nel dare una risposta perché questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

Stando a quanto riporta Amedeo Venza su Instagram, però, pare che le cose a Temptation Island tra loro non siano andate per il meglio. Sembrerebbe che dopo il falò di confronto siano usciti separatamente e adesso si siano bloccati sui social.

L’indiscrezione su Raul e Martina di Temptation Island

Qualche dettaglio in più lo ha dato ancora una volta l’esperto di gossip rivelando che Martina avrebbe bloccato Raul su Whatsapp e il suo numero in generale. Per quanto riguarda Instagram, invece, non avrebbero ancora la possibilità di agire liberamente così da non fare spoiler sulle prossime puntate del reality.

Il rumor sul loro rapporto oggi

Non è ben chiaro che cosa ci sia di vero in tutto ciò e per scoprirlo dovremo solo attendere la messa in onda degli episodi a partire da giovedì 27 giugno 2024.