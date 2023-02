Chiara Ferragni non risponde a una domanda sui testi di Fedez

Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

La replica di Chiara Ferragni

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa della prima puntata del Festival di Sanremo 2023, e oltre ad Amadeus e a Gianni Morandi, a rispondere alle domande dei giornalisti è stata anche Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale come sappiamo sarà infatti co-conduttrice della prima e della quinta serata della kermesse musicale, e senza dubbio in molti attendono di capire come l’influencer ci stupirà. Sul palco dell’Ariston Chiara leggerà un monologo scritto interamente di suo pugno, e le emozioni di certo non mancheranno. Nel corso della conferenza di questa mattina tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alla Ferragni è stato infatti chiesto un commento sui testi delle prime canzoni di Fedez, ma l’imprenditrice ha preferito non rispondere alla domanda, affermando:

“È qui anche lui a Sanremo, quindi ci sarà occasione di parlarne con lui. Qui stiamo parlando del Festival. Chiedetelo direttamente a lui, è ogni giorno al Globo, è giusto che risponda lui per questa cosa. Io sono qui a rappresentare me stessa, non a rappresentare lui o la coppia”.

chiara ferragni ci ha fatto mangiare qua PUNTO pic.twitter.com/1iinanOs8r — anto (@cryingwsel_) February 7, 2023

Come se non bastasse Chiara Ferragni ha anche rivelato come mai quest’anno ha deciso di accettare la proposta di Amadeus e di prendere parte al Festival di Sanremo. In merito l’influencer ha dichiarato:

“Ho accettato quest’anno dopo tre richieste di Ama perché mi si rompeva il cuore ogni anno a dire che non ero pronta. Ma Ama ha rivoluzionato il Festival. E ho pensato che forse dovevo parteciparci anche io mettendomi in gioco in questa sfida sperando di fare qualcosa di positivo”.