Chiara Ferragni, nuovo post su Instagram da Sanremo (e ancora una volta non c’è traccia di Fedez)

NEWS

Debora Parigi | 14 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Un post da Sanremo con le persone importanti di questa esperienza per Chiara Ferragni, ma ancora una volta non c’è Fedez.

Le foto di Chiara Ferragni senza Fedez

Questo pomeriggio Chiara Ferragni ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram riguardante la sua esperienza a Sanremo. Si tratta di una serie di foto che come didascalia hanno semplicemente un cuore che però significa tutto. Niente di strano se non fosse che di Fedez non si vede nemmeno l’ombra.

Le foto sono degli scatti con le persone molto importanti per la sua vita. La prima foto è insieme alla mamma e alle sorelle, mentre l’ultima le tre sorelle sono insieme al padre. E poi c’è una foto con l’amica di sempre Chiara Nasti, la quale le aveva scritto delle bellissime parole per questo grande obiettivo raggiunto che è il Festival. E ancora gli scatti degli abiti e degli accessori dell’ultima sera, insieme a truccatori, stilisti, insomma coloro che hanno reso possibile tutto questo.

Come detto, di Fedez nemmeno l’ombra. E il marito non ha messo nemmeno il like. Continuano così le ipotesi preoccupanti su cosa sia successo alla coppia più famosa d’Italia dopo la Finale di Sanremo. Ricordiamo, infatti, che tutte le azioni (e non azioni) ambigue sono iniziate dopo che Rosa Chemical, durante la sua esibizione, ha trascinato il rapper sul palco e lo ha baciato. Da quel momento sono iniziati a girare video di presunte lite dietro le quinte. E chi lo ha girato non si è pronunciato su cosa si siano detti i due.

Da domenica a oggi c’era stato prima un silenzio social di Fedez, rotto con un messaggio d’amore rivolto alla moglie. Lei invece ha postato molto, ma non ha mai mostrato il marito. Non solo, non ha mai scritto su di lui, nessun ringraziamento, nessuna foto insieme. Adesso questo ultimo post della Ferragni in cui lui non è presente. Cosa sta realmente succedendo? Aspettiamo la prossima puntata.