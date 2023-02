NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2023

Uomini e donne

Si scaldano gli animi a Uomini e Donne

Oggi a tornare a Uomini e Donne sono stati Ida e Alessandro, che solo qualche mese fa hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi. Fin dal primo momento però le tensioni sono salite alle stelle, a causa della presenza di Riccardo, che ha accolto la coppia mangiando dei pop corn. Proprio la Platano così ha dichiarato di non aver gradito alcune dichiarazioni che il suo ex ha rilasciato al magazine della trasmissione, che avrebbe messo in discussione il suo ruolo di madre e il rapporto con Alessandro. Ben presto così i toni si sono scaldati, e Guarnieri ha affermato:

“Ma goditi la tua storia. Chi sei tu per dire: ‘Devo venire qui a parlare con Riccardo’. Chi ti crede di essere?! È inutile che fai la vittima, tanto non incanti più nessuno. Ti sei permessa di offendere mio nipote, tu che sei una mamma. Vergogna. Tu sei sempre stata brava ad incantare gli altri. Hai sputato su cinque anni di storia. Vergognati. Sei una capra. Devi tornare alle elementari per imparare a leggere. Avevo una lagna accanto a me, una che si lamentava in continuazione”.

A quel punto nello studio di Uomini e Donne è stata sfiorata la rissa, al punto che la stessa Maria De Filippi è stata costretta a mettersi in mezzo tra Ida e Riccardo. L’ex Dama, su tutte le furie, ha infatti dichiarato:

“Stai attento a come rispondi sul mio ruolo di mamma. Mi hai mancato di rispetto. Mi devo far dire da te che sono ignorante? Hai detto che il mio ragazzo non è all’altezza di stare con me. Come ti permetti di giudicare le mie scelte e l’uomo che ho scelto di avere accanto? Sono rinata, mi dà tranquillità, equilibrio, serenità. Guardati. Irrisolto. Non dare del poveraccio al mio uomo”.

La lite tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne in questi minuti sta facendo discutere il web e in molti si chiedono se in futuro possa arrivare un chiarimento tra la Platano e Guarnieri.