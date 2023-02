Sanremo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2023

Sanremo 2023

L'autore del video su Fedez e Ferragni

Tutti ormai sono a conoscenza del presunto litigio tra Chiara Ferragni e Fedez. All’interno del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo qualcosa pare essere successo tra loro, nel momento in cui il rapper ha baciato Rosa Chemical sul palco. Nessuno sa cosa sia davvero accaduto, ma dal dietro le quinte è stato diffuso un video di una loro presunta discussione. Oggi ha parlare è stato l’autore proprio del filmato:

“Ridevo perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Poi ridevo perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez“.

Federico Taddia, come riporta anche il sito torresette.news ha continuato riferendo che la Ferragni è stata molto professionale e ha mantenuto la calma parlando con Fedez:

“Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta in un momento complesso fregando ogni altro istinto. Ridevo perché non era un’operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. E ridevo perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni“.

In merito al video, invece, ha rivelato di non averlo più e di averlo cancellato, conservando soltanto alcune foto: “Non ce l’ho, inutile che me l’ho chiedete. L’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco né nel backstage: sono solo affari loro“. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Seguiteci per non perdervi tante altre news.