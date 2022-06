Il body trasparente di Chiara Ferragni

Da pochi giorni Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno rilasciato il nuovo tormentone dell’estate dal titolo “La Dolce Vita“. Per celebrare questo evento hanno deciso di fare, a sorpresa, un mini live nel centro di Milano. Il rapper, quindi, ha invitato tutti i suoi follower a raggiungerlo e lo stesso hanno fatto i suoi due colleghi e amici. Presente all’evento anche Chiara Ferragni, la moglie del cantante. L’influencer per l’occasione ha indossato un outfit che ha messo curiosità a tutti i fan.

Come ci ricorda anche il sito FanPage, infatti, Chiara ha esibito un body nero in tulle di jersey di Saint Laurent. Questo si legge sul portale: “È un body sgambato, con ampio scollo frontale e posteriore, decorato con motivo monogramma YSL all over in scintillanti strass“. Il costo? Appena 1990,00 euro. E gli accessori di lusso non potevano certo mancare. Si è affidata al brand Hermes per quanto riguarda la cintura e la borsa con tracolla. Entrambi in coccodrillo e caratterizzati dalla fibbia con la lettera “H“.

Il prezzo di base della borsa, la Constance, si aggira intorno ai 4000 euro. I modelli più eleganti, però, posso raggiungere anche un prezzo fino ai 25mila euro. Quella che aveva Chiara Ferragni, in particolare, è un modello vintage che alcuni rivenditori online vendono a 18mila euro. Se parliamo del prezzo delle cinture da donna, invece, sul sito ufficiale si passa dai 500 ai 900 euro. Insomma, cifre da capogiro che non tutti possono permettersi. A voi è piaciuta la Ferragni vestita in questo modo? Fatecelo sapere con un commento.

sotto il punto di vista lavorativo, invece, alcuni rumor avvicinano l’influencer a una collaborazione con Maria De Filippi ad Amici. Se sarà davvero così oppure no lo scopriremo presto. Seguiteci per molte altre news.

