1 La sorpresa di Fedez

Solo pochi giorni fa Fedez ha rilasciato la sua nuova hit estiva, La Dolce Vita, in collaborazione con Tananai e Mara Sattei. Dopo il successo di Mille dello scorso anno il cantante ha deciso di replicare e anche stavolta ci ha regalato quella che senza dubbio sarà una hit che ci farà ballare e cantare per tutta la stagione. Ma gli impegni di Federico non sono finiti qui. In questi giorni infatti sono iniziate ufficialmente le registrazioni delle Audizioni della nuova edizione di X Factor, che vedremo in tv a settembre. Il rapper insieme ad Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico farà parte della giuria del talent show, dopo alcuni anni di assenza. Come se non bastasse il prossimo 28 giugno in Piazza Duomo a Milano Federico organizzerà un concerto benefico insieme a J-Ax, col quale finalmente ha ripreso i rapporti dopo la lite.

Momento dunque molto importante questo per il marito di Chiara Ferragni, che nel mentre continua a curare il suo rapporto con i fan. Solo poche ore fa infatti il cantante ha deciso di fare un regalo a tutte le persone che lo seguono, e naturalmente la cosa non è passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri sera con un post sui social Fedez ha annunciato che di lì a breve avrebbe tenuto a sorpresa un mini live al centro di Milano e ha così invitato tutti i suoi follower a raggiungerlo. Naturalmente i fan non sono mancati all’appello, e poco dopo il rapper è stato accolto da un bagno di folla. Per strada così Federico si è esibito insieme a Tananai e Mara Sattei sulle note de La Dolce Vita e presente all’evento è stata anche Chiara Ferragni. Il momento è stato anche testimoniato sui social con una diretta, e naturalmente non sono mancate le emozioni.

Nel mentre solo qualche giorno fa proprio il cantante ha svelato un retroscena inedito su La Dolce Vita. Andiamo a rivedere le sue parole.