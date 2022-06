La rottura tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Non molto tempo fa Anna Pettinelli aveva parlato di una crisi con il compagno Stefano Macchi. I due stanno insieme dal 2014 e fino ad oggi non avevano dato segni di cedimento. A Verissimo, però, ha rivelato a Silvia Toffanin di non star passando un bel periodo sotto il punto di vista sentimentale. Queste le sue parole abbastanza vaghe in merito: “Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici“. Alla domanda incalzante di Silvia: “Mi sembra di capire che non va tutto bene?” lei ha replicato: “No, non va per niente. Poi ti racconterò“.

Come riporta anche il sito LaNostraTV, ospite a “S’è fatta notte“, la Pettinelli è scesa più nel dettaglio con il conduttore Maurizio Costanzo. La speaker radiofonica, quindi, si è aperta di più su ciò che sta vivendo ultimamente. Quella che era iniziata come pausa di riflessione si è tramutata in una rottura: “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte“.Un grande dispiacere, quindi, per Anna Pettinelli, la quale potrebbe tornare a parlarne ancora più nel dettaglio con Silvia Toffanin come promesso. Staremo a vedere.

Nel frattempo ci sono alcuni dubbi anche sul suo futuro lavorativo. Dopo diversi anni come insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, infatti, non sappiamo con certezza se nell’edizione numero 22 tornerà oppure no. C’è chi lo dà per scontato, ma un’indiscrezione direbbe un’altra cosa. Amedeo Venza, infatti, pochi giorni fa ha diffuso il seguente rumor: “Colpo di scena! Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero essere fuori dal cast per la prossima edizione di Amici, perché impegnate in altri progetti”.

