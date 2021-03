1 Il pigiama di Chiara Ferragni

Solo pochi giorni fa con dei post sui social Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la nascita della loro secondogenita, Vittoria Lucia Ferragni, che è già diventata una star sul web. Le prime foto della piccola hanno infatti conquistato gli utenti e i primi momenti della bambina insieme a Leone hanno commosso i social. I Ferragnez dunque al momento si stanno godendo il nuovo membro della famiglia, e come sempre la coppia condivide con i fan tutti i momenti più belli della loro quotidianità.

Anche subito dopo il parto, quando era ancora in ospedale, Chiara si è mostrata in splendida forma su Instagram. A saltare all’occhio attento dei follower è stato però il pigiama che l’influencer ha sfoggiato. In molti si sono così chiesto dove fosse possibile acquistarlo e quale fosse il suo prezzo. Andiamo a scoprirlo insieme.

Il pigiama che Chiara Ferragni ha mostrato sui social dopo il parto proviene da una delle collezioni del suo brand. Il capo come se non bastasse è stato anche messo in vendita qualche giorno fa sul sito ufficiale dell’influencer, tuttavia è andato esaurito in pochissime ore, nonostante Chiara abbia promesso che presto arriveranno ulteriori rifornimenti. Ma quanto costa il pigiama rosa con i loghi dell’iconico occhio indossato dalla Ferragni? L’indumento ha un costo di 159€ ed ha subito conquistato il cuore dei fan.

In attesa che il pigiama di Chiara torni disponibile, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando la moglie di Fedez ha fatto chiarezza sul perché era truccata durante il parto. Rivediamo le sue parole.