1 Nata la figlia di Chiara Ferragni e Fedez

Ore di gioia per i Ferragnez. Dopo tanta attesa finalmente stanotte Chiara Ferragni ha partorito! Negli ultimi giorni in molti sul web si sono chiesti quando sarebbe arrivata la figlia dell’imprenditrice digitale e di Fedez, e solo pochi minuti fa, con un bellissimo post sui social, la coppia ha annunciato la nascita della bambina.

Ma come si chiama la figlia di Chiara Ferragni e di Fedez? Come sappiamo numerose sono state le speculazioni a riguardo, e solo qualche giorno fa, durante la settimana sanremese, proprio il rapper aveva svelato l’iniziale del nome della bambina: V! A quel punto il web è letteralmente impazzito, ma adesso finalmente il mistero è stato svelato. La piccola si chiama Vittoria! Questo l’annuncio di Chiara e Federico, che sono appena diventati genitori per la seconda volta:

“23 Marzo 2021 la nostra Vittoria”.

Fiocco rosa dunque in casa Ferragnez. La figlia di Chiara Ferragni e Fedez è finalmente nata e adesso in molti attendono con ansia il momento in cui Leone incontrerà per la prima volta la piccola Vittoria. Noi di Novella 2000 nel mentre ci uniamo per fare tantissimi auguri alla coppia.