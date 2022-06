1 Il prezzo delle ciabatte e delle infradito di Chiara Ferragni

È stato un anno pieno di successo l’ultimo per Chiara Ferragni. L’influencer ha infatti raggiunto importanti traguardi e portato a casa numerose soddisfazioni. Attualmente l’imprenditrice digitale si sta concentrando sui suoi prossimi progetti, che verranno svelati nel corso delle prossime settimane. Anche per quanto riguarda il suo brand numerosi sono stati i lanci che ci sono stati negli ultimi mesi, a partire dalla collezione di gioielli a quella di trucchi, che sono andate a ruba. Ma le sorprese non sono finite qui.

In vista dell’estate infatti Chiara ha lanciato una linea di ciabatte e di infradito, adatte per essere indossate durante la stagione più calda dell’anno. Le calzature sono disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale dell’influencer, sono disponibili in diversi colori e hanno già conquistato il cuore del web.

Ma quanto costano le ciabatte e le infradito di Chiara Ferragni? Le ciabatte, disponibili nei colori bianco e rosa, hanno un prezzo di €99,00. Le infradito invece, disponibili nei colori nero e rosa, costano €49,00!

