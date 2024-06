Chiara Ferragni è ricorsa a ritocchi estetici negli anni? Com’è cambiata da ieri a oggi (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Sul web in queste ore è spuntato un video un cui vengono spiegati quelli che potrebbero essere stati i ritocchi estetici voluti da Chiara Ferragni sul proprio viso. Ecco come sarebbe cambiata nel corso del tempo.

I presunti ritocchi estetici di Chiara Ferragni

Ormai non si fa altro che parlare di Fedez e di Chiara Ferragni per quanto riguarda il Pandoro-Gate o la loro situazione sentimentale. Da quando si sono separati infatti stanno uscendo decine di indiscrezioni sulle persone che starebbero frequentando: il rapper una modella francese e l’influencer un ortopedico toscano.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero e dovremo aspettare ancora diverso tempo per capire che cosa succederà. Per tale ragione, nel frattempo, spostiamo la nostra attenzione su altro ovvero un video che sta circolando in queste ore su TikTok. L’account Youarenotmylemonade ha realizzato un filmato in cui descrive quelli che potrebbero essere i ritocchi estetici voluti dall’imprenditrice digitale.

Si parte dal naso, la cui punta oggi sarebbe più in alto rispetto al passato. Ha spiegato che questo effetto si potrebbe ottenere con un po’ di filler oppure mettendo “una goccia” di botox nel muscolo alla base del naso, così che quando si sorride non si muova. Poi è passata alle labbra, accennando a un presunto filler molto leggero e naturale.

Tra gli altri presunti ritocchi eseguiti da Chiara Ferragni ci sarebbe anche un filler o una stimolazione periodica per quanto riguarda gli zigomi, che sembrano più pieni. Non abbiamo prove che ci sia qualcosa di vero in tutto il discorso appena riportato in quanto l’influencer non ha mai affermato di essere ricorsa a questi mezzi in passato.

Vedremo se nel prossimo futuro si aprirà su questo aspetto della propria vita, nel caso in cui ci fosse qualcosa di vero. Noi vi terremo sempre aggiornati con tutti gli eventuali dettagli.