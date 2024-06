NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni vola in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta: il prezzo da capogiro del suo trolley

In queste ore Chiara Ferragni è volata in Sicilia in occasione del matrimonio dell’amica Diletta Leotta, che si terrà domani. Sui social intanto l’influencer ha mostrato il suo trolley griffato, il cui prezzo sta già facendo discutere.

Quanto costa il trolley di Chiara Ferragni

Sono ormai mesi che Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione mediatica. Come tutti sappiamo la fine del matrimonio tra l’imprenditrice digitale e Fedez ha fatto a lungo discutere e col passare delle settimane sono emerse diverse indiscrezioni sulla coppia. A oggi si mormora che i due siano a un passo dalla separazione consensuale e che a breve dunque metteranno un punto definitivo al loro matrimonio. In attesa di saperne di più però in queste ore l’influencer ha deciso di concedersi una fuga in Sicilia per qualche giorno per un’occasione speciale.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni torna a mandare frecciatine social! Quel testo che sembra un chiaro riferimento a Fedez (FOTO)

Come in molti sapranno infatti domani si svolgerà il matrimonio di Diletta Leotta, che sposerà il compagno Loris Karius. La funzione si terrà in una chiesa sull’isola di Lipari, mentre i festeggiamenti proseguiranno a Vulcano. Tra gli invitati ci sarà anche la stessa Chiara che così in queste ore è partita per la Sicilia. Naturalmente l’influencer ha condiviso sui social alcuni scatti del viaggio. Ai più però non è sfuggito un dettaglio.

Chiara Ferragni ha infatti mostrato il suo trolley griffato, che fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del web e ha un prezzo da capogiro. Ma quanto costa dunque la valigia dell’influencer? Si tratta di un trolley di grandezza media firmato Dior, che sul sito del brand viene venduto a 3.9000 euro. Insomma l’imprenditrice digitale non ha badato a spese per la sua valigia, che senza dubbio è uno degli accessori che usa più spesso.

In questi giorni intanto la Ferragni si godrà questa fuga siciliana e il matrimonio di Diletta Leotta, che verrà testimoniato sui social.