Chiara Ferragni risponde alle polemiche per la foto senza veli

Nicolò Figini | 28 Maggio 2023

Chiara Ferragni

La risposta di Chiara Ferragni alle polemiche

Negli scorsi giorni Chiara Ferragni ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto nascere diverse polemiche. Nell’immagine si vede l’influencer allo specchio quasi senza veli, in quanto indossa solo gli slip ma non porta alcun reggiseno.

Tutto ciò ha scatena il web e il commento messo più in evidenza dagli utenti è proprio quello di una ragazzina di 12 anni: “Se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate. A maggior ragione che senso ha che lo faccia tu?“. Precisa di essere sempre stata una sua fan e di acquistare spesso i prodotti per la scuola che mette in vendita.

Tuttavia afferma che questo genere di fotografia possano inviare dei messaggi sbagliati. Di lì a poco è arrivata la risposta di Chiara Ferragni, la quale ha commentato:

“Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice. Nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo?

Perché deve avere paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare. E questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora”.

