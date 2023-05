NEWS

Nicolò Figini | 28 Maggio 2023

L’aiuto di Filippo Magnini e Giorgia Palmas

La storia ha luogo ieri, sabato 27 maggio 2023, a Milano presso l’Arco della Pace. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, convolati a nozze un anno fa, si stavano godendo una giornata di relax pranzando in uno dei locali della zona, a pochi passi dagli studi Rai. A un certo punto, mentre erano seduti, sono stati testimoni di un furto.

Prima di tutto hanno udito l’urlo di una passante, la quale stava cercando di affrontate la borseggiatrice aggrappandosi alla sua borsa. Vedendo la donna in difficoltà, quindi, Filippo e Giorgia hanno deciso di intervenire. Con le loro forze sono riusciti a bloccare la malvivente per poi consegnarla ai poliziotti arrivati poco dopo sul posto.

La vittima è una turista francese di 51 anni, mentre la ladra si farebbe chiamare Ramona F.S. e pare abbia origini cubane e 61 anni. La turista aveva già notato degli strani movimenti poco prima del tentato furto e si era messa a gridare d’istinto per chiedere aiuto. Provvidenziale è stato l’intervento di Magnini e Giorgia Palmas.

Dopo aver svolto tutte le procedure del caso con la polizia, quindi, la signora francese ha voluto ringraziare l’ex velina e il nuotatore. Il loro gesto è stato sicuramente apprezzato da tutti i loro fan ma anche dalle persone che li seguono occasionalmente. Di recente, infatti, sono molti i personaggi pubblici che si lamentano per la frequenza con la quale tale eventi si ripetono nel capoluogo lombardo.

Ad ogni modo, al momento, come riporta anche il sito Gossip e TV né Filippo né Giorgia Palmas hanno commentato quanto accaduto.