1 Chiara Ferragni scambiata per Francesca Michielin

Pochi minuti fa ad esibirsi per la prima volta sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021, sono stati Fedez e Francesca Michielin. A seguire la diretta da casa sono stati invece Chiara Ferragni e suo figlio Leone. Come è noto l’influencer non ha potuto raggiungere il rapper a causa della sua gravidanza. A breve infatti la blogger partorirà e per evitare stress e tensioni ha deciso di rimanere a Milano, dove sta seguendo il Festival passo dopo passo comodamente dal divano di casa sua.

Chiara Ferragni così non ha potuto fare a meno di condividere sui social il momento dell’esibizione di Fedez e di Francesca Michielin, che per la prima volta hanno presentato la canzone inedita Chiamami Per Nome. Al fianco dell’imprenditrice digitale c’era naturalmente anche il piccolo Leone, che ha seguito la performance insieme alla mamma. Tuttavia proprio il bambino ha scambiato la Michielin per sua mamma Chiara, pensando che fosse lei a cantare con Fedez. Nel video postato dalla Ferragni si sente infatti Leone affermare:

“Non è la mamma che canta”.

Il video di Leone che scambia Francesca Michielin per Chiara Ferragni è già diventato virale e naturalmente sul web gli utenti non hanno potuto fare a meno di sorridere.