Chiara Ferragni ha “dimenticato” il reggiseno a casa: alla sfilata di Dior con un vedo/non vedo (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 28 Febbraio 2023

Chiara Ferragni

Volata in Francia per la Paris Fashion Week, Chiara Ferragni ha partecipato all’evento Dior sfoggiando un outfit molto particolare.

l’outfit di Chiara Ferragni per lo show Dior alla Paris Fashion Week

Dopo la Milano Fashion Week, è iniziata la Paris Fashion Week e Chiara Ferragni è volata nella capitale francese per prendere parte all’evento. Nel suo profilo Instagram ha condiviso varie foto e video. Ieri ha partecipato alla prima serata indossando uno dei suoi abiti della nuova collezione. Con lei era presente anche la sorella Valentina.

Oggi invece la nota influencer e impreditrice ha partecipato a uno show organizzato dal marchio Dior. Arrivata alla location dell’evento, è stata sommersa dai fotografi, inoltre erano presenti tantissime persone fuori dal cancello. Potete vedere questi momenti sempre nelle sue storie di Instagram.

Per l’occasione Chiara Ferragni ha ovviamente indossato un abito firmato Dior composto da un’ampissima gonna nera con spacco laterale, collant a rete larga, stivali neri e una canotta nera a costine vedo/non vedo.. Proprio questa canotta ha destato scalpore, poiché l’influener l’ha indossata senza reggiseno, lasciando quindi intravedere il seno.

Tantissimi sono stati i commenti sotto il suo post in cui mostra questo look. Come sempre c’è chi l’apprezza e chi invece l’ha voluta criticare. E non sono mancate le battute ironiche su chi invece dice che quando esce poco vestito prende subito la febbre.

Che dire? Chiara è splendida con questo outfit e il nuovo taglio realizzato per Sanremo 2023 le dona tantissimo. Siamo molto curiosi di vedere altri look che sfoggerà nel corso di questa settimana della moda parigina.