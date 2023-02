GF Vip, Milena e Alberto litigano a causa delle pulizie

NEWS

Nicolò Figini | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il litigio al GF Vip tra Alberto e Milena

Questo pomeriggio due vipponi del GF Vip 7 sono stati protagonisti di un litigio a causa delle pulizie della casa. Si tratta di Alberto De Pisis e Milena Miconi. Nelle ultime ore, infatti, l’attrice ha chiesto all’influencer alcune spiegazioni in merito allo stato indecente della cucina. Alberto ha affermato, come riporta anche il sito Coming Soon:

“Io e Luca Onestini abbiamo lavato davvero tanti piatti, ma Edoardo non ha contribuito, nonostante poi lo vedessi preso a giocare a biliardo […]. Questo è…quando abbiamo chiuso l’acqua c’era l’acqua alta e nera, io ero al piano e non so che situazione c’era al lavandino e se si poteva evitare. Ma non sono stato io, dillo a Luca ed Edoardo…Sono l’unico che lo fa, per questo non voglio sentirmelo dire”.

Scintille mattutine tra Alberto e Milena ⚡️ #GFVIP pic.twitter.com/qLEkDhrItI — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2023

Qui sopra vi lasciamo il video completo rilasciato dalla pagina ufficiale del GF Vip. La risposta del vippone ha mandato su tutti le furie Milena, la quale ha commentato quanto segue:

“Ma è una roba schifosa, vergognosa. Piuttosto mi metto a pulire io… Mi fa proprio schifo, il lavandino fa veramente pietà. Mi viene da vomitare, non so come fate a non rendervene conto. Questa è una cosa vergognosa. Non te la devi prendere sul personale. Io dico a te perché c’eri tu nel turno di ieri sera. Ma non riesci a capire. Mi fa schifo, tu ieri eri nel gruppo di quelli che dovevano pulire”.

