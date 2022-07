1 Polemica per Chiara Ferragni

Sono anni ormai che Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e conosciute al mondo. Nonostante siano in molti a seguire e a sostenere l’imprenditrice digitale, tanti altri non perdono occasione per criticare ogni sua mossa, e spesso la moglie di Fedez è finita al centro della polemica. In queste settimane intanto per Chiara sono arrivate tante novità. Come sappiamo infatti la Ferragni è stata annunciata come co-conduttrice della prima e della quinta serata del Festival di Sanremo 2023, e il suo arrivo è già attesissimo. Ma non solo. In questi giorni l’influencer ha anche lanciato la sua nuova collezione scolastica, che sta già andando a ruba. Nelle ultime ore però è scoppiata l’ennesima polemica.

Chiara è infatti finita sotto accusa per via di un TikTok postato sul suo profilo. Tutto è iniziato quando la Ferragni ha pubblicato un trend ironico sul noto social che recita: “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir”. Ma non solo. L’influencer ha anche usato un iconico audio di Kim Kardashian durante una puntata di Saturday Night Live, ripetendo le parole dell’imprenditrice americana: “Ew, this is so cringe. Guilty”, ovvero “Questo è così cringe. Colpevole”. A quel punto è scoppiata la polemica.

Alcuni utenti hanno così fatto notare a Chiara Ferragni come rubare gli accappatoi negli hotel sia un reato, e in tanti l’hanno duramente criticata per il suo comportamento. Tuttavia però i più hanno capito l’ironia dell’influencer e non sono mancate tante battute e commenti sarcastici a suo favore.

In queste ore nel mentre Chiara ha risposto alle domande dei fan su TikTok e nel corso della chiacchierata ha svelato perché ha scelto i nomi Leone e Vittoria per i suoi figli. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.