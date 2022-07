Chiara Ferragni, arriva la nuova collezione scuola: gli accessori e i prezzi

1 La nuova collezione scuola di Chiara Ferragni

Per tutti i fan di Chiara Ferragni arrivano grandi sorprese! È appena stata rilasciata infatti la nuova collezione scuola dell’influencer, che quest’anno si arricchisce di tanti nuovi accessori. Anche stavolta l’imprenditrice digitale collabora con Pigna, per rendere il ritorno tra i banchi più fashion e glamour che mai. Tante le novità della nuova linea scolastica della Ferragni, che è già disponibile per l’acquisto online e nei migliori negozi. Ma andiamo a scoprire tutti gli accessori e i relativi prezzi.

Si parte naturalmente dai diari. Due quest’anno i modelli disponibili: l’Agenda Fluffy (che costa 24,90€) e l’Agenda Pocket (che costa 19,90€). Si passa poi all’Astuccio/Pochette, disponibile in 4 colori (azzurro, rosa, verde fluo e arancione), il cui prezzo è di 25,43€. Tra le novità c’è anche la nuovissima penna multicolor con logo Eyelike e inchiostro profumato, che costa 7,90€. Non manca anche la penna Fluffy, il cui prezzo è di 4,90€. Ma non è finita qui.

Nella nuova collezione scuola di Chiara Ferragni c’è anche il set di tre matite, il cui costo è di 8,90€. Immancabili anche i set di gomme da cancellare (disponibili in due versioni diverse), il cui prezzo parte dai 4€. Disponibile anche il Set Righello + Temperino + Matita, che costa 9,90€. Non mancano naturalmente i nuovi Notebook, che costano 17,90€. A tornare sono anche i maxi quaderni a spirale, che lo scorso anno andarono a ruba, il cui prezzo per la confezione di 4 pezzi è di 19,84€.

Anche quest’anno dunque la collezione scuola della Ferragni sta conquistando il cuore del web, e di certo nelle prossime settimane tutti gli accessori andranno a ruba. Qualche giorno fa nel mentre l’influencer ha svelato sui social quali sono state le tappe più significative della sua carriera, che le hanno cambiato la vita. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.