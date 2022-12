NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Novembre 2022

Chiara Ferragni

La replica di Chiara Ferragni alle critiche del web

Chi segue Chiara Ferragni sa bene che nel corso degli anni l’imprenditrice digitale si è mostrata spesso sui social con outfit audaci e provocanti, che hanno sempre diviso gli utenti. In più di un’occasione infatti l’influencer è stata duramente criticata per via di alcuni suoi look, venendo accusata di apparire troppo scoperta. La Ferragni tuttavia ha sempre preso alla leggera i commenti negativi, ignorando gli hater e andando avanti per la sua strada. Nelle ultime ore tuttavia una nuova polemica ha travolto la moglie di Fedez, che stavolta però non ha potuto fare a meno di tacere. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando Chiara Ferragni ha postato sui suoi social un video in intimo, in cui appare più sexy, in forma e provocante che mai. Il filmato tuttavia, come era prevedibile, ha scatenato le malelingue del web, che hanno prontamente attaccato l’imprenditrice digitale con commenti indegni. Stavolta però Chiara non è rimasta in silenzio e così con un video postato sul suo account TikTok ha deciso di replicare alle critiche, affermando:

“Ma questi commenti, ‘Chiara ma che bisogno c’era’, ‘Chiara che cosa ti succede? Guarda che tuo marito si inca**a, non farlo arrabbiare’, perché io posto un video in intimo come ho sempre fatto nella mia vita. Voi siete fuori. Non c’è niente di più bello che trovarsi a proprio agio nel proprio corpo. E se voglio farlo vedere che male c’è? Non faccio del male a nessuno, tranne che alle vostre menti bigotte”.

Nel mentre in queste settimane Chiara Ferragni si sta preparando per il Festival di Sanremo. Come è noto infatti l’influencer salirà sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus durante la prima e la quinta serata della kermesse musicale. Pochissime settimane fa l’imprenditrice è anche già arrivata in Riviera, dove ha avuto modo di ambientarsi in vista di questo importante traguardo. Come se non bastasse i fan attendono con ansia l’arrivo della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che debutterà su Prime Video nel 2023 e senza dubbio avrà un successo straordinario.