Antonella Fiordelisi ripensa al suo ex fidanzato Gianluca (VIDEO)

Nicolò Figini | 12 Dicembre 2022

GF Vip 7

Charlie Gnocchi contro tre concorrenti

Le discussioni sono all’ordine del giorno al Grande Fratello Vip. In questo periodo si stanno creando dei gruppetti. Uno di questi è composto da Charlie Gnocchi, Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello ed Edoardo Donnamaria. Ieri si trovavano sul letto e stavano parlando di alcuni coinquilini. Il discorso, come vediamo dal video qui sotto, lo sentiamo portato avanti da Antonella:

“Sono più forti e più cattive quando sono insieme. Da sole… In tre non fanno una personalità, come ti posso spiegare? Tutte e tre insieme non fanno una personalità. Ho delle amiche fuori che se le mangerebbero. Possono anche essere più brutte di loro esteticamente, ma la personalità che hanno le mie amiche è un’altra cosa. Purtroppo devono unirsi o non contano nulla“.

Siccome non si sentono i nomi, sul web ipotizzano si stia riferendo a Micol, Giaele e Oriana. Poco dopo anche Charlie Gnocchi inizia a sfogarsi parlando di tre persone e definendole “facce di mer*a“. Ecco che cosa ha detto: “[…] Tavassi. Voglio parlare con tutti. Invece perché devo sempre avere il dubbio che queste tre facce di mer*a… Che non mi salutano mai, mi guardano sempre così e non hanno niente da dire. A me sta sui cogl**ni“. In questo caso c’è incertezza. Non si capisce bene se sia arrabbiato con le tre ragazze citate poc’anzi oppure con Tavassi, Antonino e Daniele.

Quest’ultimo trio sembra il più probabile visti gli screzi che sono nati nelle ultime settimane. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.