1 La tesina su Chiara Ferragni

È senza dubbio un periodo d’oro questo per Chiara Ferragni. In questi giorni infatti la nota imprenditrice digitale è volata in Messico per un importante progetto lavorativo. Ma non solo. Successivamente l’influencer si è spostata a New York, dove ad attenderla c’era Fedez. Alcune ore fa così i due hanno così partecipato al Met Gala 2022, e senza dubbio i Ferragnez sono stati tra gli ospiti più attesi dell’evento. A breve la coppia farà rientro in Italia, e mentre il rapper inizierà a concentrarsi sulla nuova edizione di X Factor, di cui sarà giudice, l’influencer continuerà a dedicarsi ai suoi numerosi affari.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Sul web ha infatti iniziato a girare una tesina dedicata proprio alla Ferragni, creata da una fan. La persona in questione ha mostrato quali potrebbero essere i collegamenti tra le varie materie scolastiche, qualora qualcuno volesse realmente portare in sede d’esame un lavoro simile.

La tesina naturalmente ha fatto il giro dei social ed è arrivata fino alla stessa Chiara Ferragni. Non è mancata ad arrivare così la reazione dell’influencer, che ha così pubblicato sul suo canale TikTok il video del progetto.

