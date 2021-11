Nel frattempo, mentre attendiamo di sapere quale sarà il destino di Chiara Nasti, rivediamo le motivazioni che l’hanno spinta a prendersi una pausa dai social qualche tempo fa:

Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi sopporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a “CHIARA”. Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me. Però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni a oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me. È giusto che io lo faccia in questo anno, che non ho mai pensato al 100% a me. Ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo come giusto che sia, tralasciando un po’ me… sempre di più. Oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po’ me stessa con mio modo di fare. […] Voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontana da Internet.

Dopo circa un mese, ad ogni modo, Chiara Nasti è riapparsa ai suoi fan e ha spiegato la situazione:

Ho passato un periodo di forte stress. Tutto mi è iniziato con attacchi d’ansia: non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone e poi avevo attacchi di panico. Sono stata per un periodo molto giù, un momento che è andato a migliorare perché mi sono fatta aiutare, ma non da uno psicologo.

Ho fatto tanta meditazione e questo mi ha aiutato parecchio. Questo perché, serve per capire, in un certo momento, che una persona ha bisogno d’aiuto è già un passo importante. Mi sono fatta aiutare con la meditazione. Ed è stato bello perché ci sono pochi momenti in cui riesco a rilassarmi, quei momenti sono stati super speciali per me perché io non sono una persona che si rilassa. Non ci riesco proprio, devo stare sempre a mille, non ce la faccio a star ferma. Ce l’ho fatta anche parlando dei miei problemi.

Poi di questa cosa ve ne parlerò meglio perché a me ha aiutato tanto. A oggi penso di essere a buon punto. Ma sono partita che stavo veramente male e mi costa un sacco ammetterlo, perché sono una persona positiva e quindi non capivo perché fosse capitato proprio a me. Ci sono stati giorni in cui non avevo voglia di fare niente, vedere nessuno, nemmeno di prepararmi e stare sola in pace e tranquilla, rilassata. Capitano dei momenti in cui qualcuno non si sente come di solito e quindi niente. Io sono molto molto migliorata e sono tornata sui social.