GF Vip: in arrivo 10 nuovi concorrenti

La puntata del GF Vip ha portato con sé colpi di scena e novità in arrivo: dal rientro in Casa di Miriana Trevisan con il biglietto di ritorno all’arrivo di nuovi concorrenti da lunedì prossimo in poi. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini durante l’appuntamento di ieri. Secondo quanto raccontato dal conduttore saranno ben 10 i nuovi ingressi. Restando piuttosto vago, almeno inizialmente, ha fatto sapere ai vipponi:

“Ho un annuncio da farvi. Preparatevi a moltissime novità. Ve ne dico solo una: prestissimo avrete nuove compagnie e non vi dico altro e sarà solo l’inizio!”

Dopo un applauso generale da parte di tutti, entusiasti della notizia, Soleil Sorge ha scherzato dicendo che spesso hanno affrontato l’argomento in Casa e che, molti di loro, hanno detto più volte che li avrebbero messi a lavare i piatti o mandati subito in nomination. A quel punto il conduttore del GF Vip ha sorpreso tutti con questa frase: “Credo che quando vedrete in nuovi ingressi, altro che tenerli in cucina o stiva…”

La notizia ha colto di sorpresa, ma neanche troppo, i concorrenti del GF Vip che, ormai da tempo, si aspettano l’arrivo di forze fresche. Ciò di cui non hanno idea, invece, è che il programma non si concluderà il 13 dicembre come prestabilito, bensì il 14 marzo.

Anche di questo ha parlato Alfonso Signorini nel corso della puntata di ieri. Nel mentre sono emersi anche i nomi dei vipponi in arrivo…