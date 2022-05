Chiara Nasti è incinta

Sono passati alcuni mesi da quando Chiara Nasti ha ufficializzato la sua relazione con Mattia Zaccagni. L’influencer e il centrocampista della Lazio sono usciti allo scoperto dopo diverse indiscrezioni che li riguardavano e hanno così iniziato a mostrarsi insieme sui social. Tutto procede a meraviglia per la coppia e solo poche ore fa è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole. Con un post su Instagram infatti Chiara ha annunciato di essere incinta e di aspettare il suo primo figlio, concepito proprio dall’amore col calciatore. Questo il messaggio della Nasti, che ha svelato al mondo il suo segreto:

“Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”.

Mentre Chiara Nasti annunciava sui social di essere incinta, Mattia Zaccagni era in campo per giocare la partita Spezia – Lazio. A un tratto il centrocampista ha messo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca, facendo dunque intendere di stare per diventare padre. Sui social intanto è arrivata anche la reazione di Angela, sorella di Chiara. L’ex tronista di Uomini e Donne commentando la lieta notizia ha affermato:

“Sì, finalmente posso dirlo. Divento zia, non vedo l’ora. Chiara e Mattia mi avete reso la persona più felice del mondo”.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Chiara Nasti e a Mattia Zaccagni per l’arrivo del loro primo figlio. Attualmente l’influencer non ha ancora svelato ulteriori dettagli sulla sua gravidanza, ma senza dubbio nelle settimane a venire aggiornerà i fan con tutte le novità.

Novella 2000 © riproduzione riservata.