Nelle ultime settimane si è a lungo parlato dell’arrivo della prima edizione di Uomini e Donne Vip, che dovrebbe sostituire Temptation Island. Ma non solo. Secondo le indiscrezioni a far parte del cast dovrebbero esserci Antonio Zequila, Pamela Prati e Valeria Marini, che dovrebbero ricoprire il ruolo di tronisti. Questo quanto ha riportato blastingnews in merito:

“Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile debutto su Canale 5 di Uomini e Donne Vip. Maria De Filippi starebbe pensando di puntare su un format rodato e amato dal pubblico per l’estate in arrivo: al posto di Temptation Island, infatti, potrebbe andare in onda la versione del dating-show dedicata ai personaggi famosi”.

Adesso a intervenire è lo stesso Antonio Zequila, che nel corso di un’intervista per il settimanale Mio ha parlato della possibilità di partecipare a Uomini e Donne Vip come tronista del dating show. Queste le dichiarazioni dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 16, riportate da Gossipetv:

“Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente. Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata”.

Cosa accadrà dunque? Antonio Zequila parteciperà davvero alla prima edizione di Uomini e Donne Vip in qualità di tronista? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà nelle prossime settimane. Nel mentre sembrerebbe essere certa la cancellazione di Temptation Island, che quest’anno dunque non andrà in onda su Canale 5.

